Химчистка в Москве

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В нашей сети вы можете заказать услугу химчистки с бесплатной доставкой.

Мы привезем ваши вещи бесплатно при любой сумме заказа вне зависимости от объема. Если нужно привести в порядок любимый шарф, не обязательно относить его в пункт приема. Наш курьер заберет и вернет вам заказ в удобное время по указанному адресу.

Услуга предоставляется как физическим, так и юридическим лицам.

Развозим заказы по всей Москве и в пределах 15 км за МКАДом. Курьеры работают ежедневно с 10:00 до 20:00.

Чтобы заказать услугу, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону



В какие часы мы возим заказы?

Ежедневно с 10:00 до 20:00 с интервалами по 2 часа. То есть, с 10:00 до 12:00. с 12:00 до 14:00 и так далее.

Если у вас особые пожелания по интервалу и адресу доставки, укажите это, пожалуйста, в комментарии к заказу.

Сколько времени уйдет на выполнение заказа?

В среднем заказ выполняется два дня, а отправляем его на третий. Если изделия из натуральных материалов, то специалистам потребуется пять дней, а привезем вашу вещи на шестой день заказа.

За день до выезда курьера с вами свяжется менеджер для подтверждения и согласования времени и адреса приема заказа.

Если вам удобно, чтобы заказ привезли позже, например, через месяц, сообщите об этом при оформлении заказа. Мы привезем заказ в удобное вам время.

Можно оформить срочную услугу? Например, сдать вещи сегодня, а получить завтра?

Из-за высокой нагрузки мы не гарантируем, что сможем оказать услугу в срочном порядке.

Мы принимаем срочные заказы непосредственно на фабрике. Фабрика находится по адресу: квартал Черкизово, вл.2 к.5, Химки.

Если вам нужно в ближайшее время вывести пятно или загрязнение, привозите заказ к нам. Рекомендуем предварительно связаться с нами по телефону. Менеджер уточнит, есть ли возможность принять заказ в срочном порядке.

Какими способами курьер принимает оплату?

Наличными, картой и по QR-коду через терминал.

На какую территорию распространяется услуга?

Услуга бесплатной доставки действует по всей Москве и в радиусе 15 км за пределами МКАДа.

Если удобный вам адрес находится за пределами обозначенной территории, свяжитесь с нами по телефону.