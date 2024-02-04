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Химчистка в Москве
Химчистка в Москве
В нашей сети вы можете заказать услугу химчистки с бесплатной доставкой.
Мы привезем ваши вещи бесплатно при любой сумме заказа вне зависимости от объема. Если нужно привести в порядок любимый шарф, не обязательно относить его в пункт приема. Наш курьер заберет и вернет вам заказ в удобное время по указанному адресу.
Услуга предоставляется как физическим, так и юридическим лицам.
Развозим заказы по всей Москве и в пределах 15 км за МКАДом. Курьеры работают ежедневно с 10:00 до 20:00.
Чтобы заказать услугу, оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами по телефону
В какие часы мы возим заказы?
Ежедневно с 10:00 до 20:00 с интервалами по 2 часа. То есть, с 10:00 до 12:00. с 12:00 до 14:00 и так далее.
Если у вас особые пожелания по интервалу и адресу доставки, укажите это, пожалуйста, в комментарии к заказу.
Сколько времени уйдет на выполнение заказа?
В среднем заказ выполняется два дня, а отправляем его на третий. Если изделия из натуральных материалов, то специалистам потребуется пять дней, а привезем вашу вещи на шестой день заказа.
За день до выезда курьера с вами свяжется менеджер для подтверждения и согласования времени и адреса приема заказа.
Если вам удобно, чтобы заказ привезли позже, например, через месяц, сообщите об этом при оформлении заказа. Мы привезем заказ в удобное вам время.
Можно оформить срочную услугу? Например, сдать вещи сегодня, а получить завтра?
Из-за высокой нагрузки мы не гарантируем, что сможем оказать услугу в срочном порядке.
Мы принимаем срочные заказы непосредственно на фабрике. Фабрика находится по адресу: квартал Черкизово, вл.2 к.5, Химки.
Если вам нужно в ближайшее время вывести пятно или загрязнение, привозите заказ к нам. Рекомендуем предварительно связаться с нами по телефону. Менеджер уточнит, есть ли возможность принять заказ в срочном порядке.
Какими способами курьер принимает оплату?
Наличными, картой и по QR-коду через терминал.
На какую территорию распространяется услуга?
Услуга бесплатной доставки действует по всей Москве и в радиусе 15 км за пределами МКАДа.
Если удобный вам адрес находится за пределами обозначенной территории, свяжитесь с нами по телефону.
Как мы работаем
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Прием вещей
Вы сдаете вещи в ближайший пункт приема или заказываете сервис выездного обслуживания на удобный Вам адрес.
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Анализ
На фабрике каждое изделие осматривается технологом. Изучаются состав и структура ткани, типы имеющихся пятен и загрязнений, определяются допустимые способы обработки.
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Чистка
На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.
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Финишная обработка
После чистки изделия проходят тепловую обработку на гладильных столах и пароманекенах для придания им первоначальной формы и безупречного внешнего вида.
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Упаковка
Каждый заказ проходит двойной контроль качества, вся одежда комплектуется фирменными вешалками, а верхняя одежда из кожи и меха дополнительно помещается в специализированные чехлы.
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Доставка
Готовые заказы доставляются в удобный для Вас пункт приема или по указанному Вами адресу.
Оборудование
В работе используется самое современное и технологичное оборудование лучших европейских производителей.
Экологичная химия
Обработка вещей производится передовыми европейскими препаратами, соответствующими принципам экологической ответственности.
Отзывы
Добрый день, Красногорск! На Авангардной д.3 открылась химчистка, хочу поделиться своим случаем. Решила почистить старенький пуховик. При получении испугалась, что перепутали заказы. Оказалось, что это мой пуховик. Не ожидала, что он обретет вторую жизнь. Как новенький! Огромное спасибо, обязательно обращусь за помощью снова!
Отдавал свой «счастливый костюм». Ему уже давно не первый год, но у меня к нему особое отношение. Через пару дней вернулся ко мне как новый. Даже одно «слабое» место подлатали. Что тут ещё скажешь? Европейский уровень сервиса. С доставкой на дом :)
Собрала я детские вещи в пакет, положила в багажник машины и забыла. Около работы увидела химчистку и вспомнила о пакете. Сразу скажу, что результат меня впечатлил, все вещички чистые и аккуратные, будто новые! А на детские вещи до 36 размера скидка 50%. У нас как раз у старшего рост вещей 134, и как я теперь знаю, это и есть 36 размер.
На днях поскользнулась и упала. Сильно перепачкала свое любимое светлое пальто, расстройству не было предела. Когда шла за продуктами, увидела химчистку LAUNDI. Не надеялась, что светлую «сложную» вещь можно восстановить до хорошего состояния. Мне сказали, что будет как новое. Я скептически к этому отнеслась, настроения не было вообще. Получила свой готовый заказ, примерила. Была довольная как слон.
Пользовалась услугами химчистки. Цены показались мне слегка завышенными, но результат превзошел ожидания, все сделали профессионально и быстро. Теперь только Лаунди!
Добрый день! Подруга посоветовала новую химчистку LAUNDI. Комфортная обстановка, персонал квалифицированный и приветливый, вещи чистят быстро и качественно. Я осталась довольна, удачное сочетание цены и качества.
Вопрос-ответ
На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.
Если изделие требует мелкого ремонта, мы проводим его. Отдельно это не тарифицируется. Сервис LAUNDI подразумевает, что ваши вещи будут не только чистыми, но и иметь идеальный внешний вид.
Адреса точек приема LAUNDI в Москве и области
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Эльдара Рязанова ул.,
4 09:00 - 21:00Эльдара Рязанова ул, д. 4
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Каширское шоссе,
3, к.2, стр.9 08:00 - 20:00Каширское шоссе, 3, к. 2, стр. 9,
с пнд. по пятн., с 08:00 до 20:00
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Карамышевская набережная,
2А 09.00 - 21.00Карамышевская набережная, 2А
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Новодмитровская ул.,
д. 2, к. 5 (2-й этаж) 09:00 - 21:00Новодмитровская ул., д. 2, к.5 (2-й этаж), ежедневно, с 9:00 до 21:00
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Маломосковская ул.,
д. 20 стр. 1 09.00 - 21.00Маломосковская ул., д. 20 стр. 1
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Красногорск,
Авангардная ул., д. 3 (2-й этаж) 09:00 - 21:00Красногорск, Авангардная ул., д. 3 (2-й этаж), ежедневно, с 9:00 до 21:00
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Новоясеневский проспект,
д. 9 09:00 - 21:00Новоясеневский проспект, д. 9
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Ленинградское шоссе,
д. 360В 08:00 - 20:00Ленинградское шоссе, д. 360В
ежедневно с 08:00 до 20:00
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Измайловский бульвар,
д. 55 09:00 - 21:00Измайловский бульвар, д. 55
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Работа курьеров
10:00 - 20:00Работа курьеров ежедневно с 10:00 до 20:00