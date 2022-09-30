Химчистка
c бесплатной
доставкой
по Москве
и оборудование
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Наши преимущества
Услуги
Акции
* рост до 146 см, возраст до 11 лет.
** скидка не суммируется со скидками по другим акциям и спецпредложениям.
Как мы работаем
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Прием вещей
Вы сдаете вещи в ближайший пункт приема или заказываете сервис выездного обслуживания на удобный Вам адрес.
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Анализ
На фабрике каждое изделие осматривается технологом. Изучаются состав и структура ткани, типы имеющихся пятен и загрязнений, определяются допустимые способы обработки.
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Чистка
На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.
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Финишная обработка
После чистки изделия проходят тепловую обработку на гладильных столах и пароманекенах для придания им первоначальной формы и безупречного внешнего вида.
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Упаковка
Каждый заказ проходит двойной контроль качества, вся одежда комплектуется фирменными вешалками, а верхняя одежда из кожи и меха дополнительно помещается в специализированные чехлы.
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Доставка
Готовые заказы доставляются в удобный для Вас пункт приема или по указанному Вами адресу.
Оборудование
В работе используется самое современное и технологичное оборудование лучших европейских производителей.
Экологичная химия
Обработка вещей производится передовыми европейскими препаратами, соответствующими принципам экологической ответственности.
Отзывы
Добрый день, Красногорск! На Авангардной д.3 открылась химчистка, хочу поделиться своим случаем. Решила почистить старенький пуховик. При получении испугалась, что перепутали заказы. Оказалось, что это мой пуховик. Не ожидала, что он обретет вторую жизнь. Как новенький! Огромное спасибо, обязательно обращусь за помощью снова!
Отдавал свой «счастливый костюм». Ему уже давно не первый год, но у меня к нему особое отношение. Через пару дней вернулся ко мне как новый. Даже одно «слабое» место подлатали. Что тут ещё скажешь? Европейский уровень сервиса. С доставкой на дом :)
Собрала я детские вещи в пакет, положила в багажник машины и забыла. Около работы увидела химчистку и вспомнила о пакете. Сразу скажу, что результат меня впечатлил, все вещички чистые и аккуратные, будто новые! А на детские вещи до 36 размера скидка 50%. У нас как раз у старшего рост вещей 134, и как я теперь знаю, это и есть 36 размер.
На днях поскользнулась и упала. Сильно перепачкала свое любимое светлое пальто, расстройству не было предела. Когда шла за продуктами, увидела химчистку LAUNDI. Не надеялась, что светлую «сложную» вещь можно восстановить до хорошего состояния. Мне сказали, что будет как новое. Я скептически к этому отнеслась, настроения не было вообще. Получила свой готовый заказ, примерила. Была довольная как слон.
Пользовалась услугами химчистки. Цены показались мне слегка завышенными, но результат превзошел ожидания, все сделали профессионально и быстро. Теперь только Лаунди!
Добрый день! Подруга посоветовала новую химчистку LAUNDI. Комфортная обстановка, персонал квалифицированный и приветливый, вещи чистят быстро и качественно. Я осталась довольна, удачное сочетание цены и качества.
Вопрос-ответ
На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.
Если изделие требует мелкого ремонта, мы проводим его. Отдельно это не тарифицируется. Сервис LAUNDI подразумевает, что ваши вещи будут не только чистыми, но и иметь идеальный внешний вид.
Адреса точек приема LAUNDI в Москве и области
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Курьерская доставка по всем р-н Москвы (+15 км)
БЕСПЛАТНОКурьерская доставка по всем р-н Москвы и близлежащего Подмосковья - БЕСПЛАТНО
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Каширское шоссе,
3, к.2, стр.9 08:00 - 20:00Каширское шоссе, 3, к. 2, стр. 9,
с пнд. по пятн., с 08:00 до 20:00
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Щëлково,
Институтская ул., 2А 08:00 - 18:00Щёлково, Институтская ул., 2А<br />
ежедневно с 08:00 до 18:00
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Флотская ул,
д. 7, к.1 10:00 - 22:00Флотская ул, д. 7, к.1<br />
ТРЦ «Флотилия», 1 этаж<br />
ежедневно с 10:00 до 22:00
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Карамышевская набережная,
2А 09.00 - 21.00Карамышевская набережная, 2А
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Новодмитровская ул.,
д. 2, к. 5 09:00 - 21:00Новодмитровская ул., д. 2, к.5, ежедневно, с 9:00 до 21:00
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Маломосковская ул.,
д. 20 стр. 1 09.00 - 21.00Маломосковская ул., д. 20 стр. 1
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Красногорск,
Авангардная ул., д. 3 09:00 - 21:00Красногорск, Авангардная ул., д. 3, ежедневно, с 9:00 до 21:00
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Новоясеневский проспект,
д. 9 09:00 - 21:00Новоясеневский проспект, д. 9
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Ленинградское шоссе,
д. 360В 08:00 - 20:00Ленинградское шоссе, д. 360В
ежедневно с 08:00 до 20:00
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Измайловский бульвар,
д. 55 09:00 - 21:00Измайловский бульвар, д. 55
ежедневно с 09:00 до 21:00
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Работа курьеров
10:00 - 20:00Работа курьеров ежедневно с 10:00 до 20:00