Химчистка ООО ГЛОРИ
г. Москва, Каширское шоссе, 3, к.2, стр.9
г. Москва, Карамышевская набережная, 2А
г. Москва, Маломосковская ул., д. 20 стр. 1
г. Москва, Новоясеневский проспект, д. 9
г. Москва, Измайловский бульвар, д. 55
г. Москва, Новодмитровская ул., д. 2, к. 5
г. Химки, Ленинградское шоссе, д. 360В
г. Красногорск, Авангардная ул., д. 3
Телефон: 021-13-90
Мы работаем ежедневно с 8:00 до 21:00
cart 0 8 (495) 120-44-24
Цены
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Химчистка
c бесплатной
доставкой
по Москве

Индивидуальный подход к каждому заказу
Передовые технологии
и оборудование
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Быстрый заказ

Наши преимущества

Наши преимущества
Наша фабрика оснащена передовым европейским оборудованием
  • benefit-ico4
    Деликатно удаляем сложные загрязнения с любых изделий
  • эко
    Используем в работе только средства ЭКО+ немецкого производства
  • benefit-ico2
    Бесплатно заберем и доставим вещи по Москве и МО при любой сумме заказа
  • иконки
    Двойной контроль качества и индивидуальный подход к каждому изделию
  • Накопительная система скидок и акции
  • Гарантия на все виды работ

Услуги

Химчистка одежды Химчистка одежды от 110 ₽
Мех и кожа Мех и кожа от 1 200 ₽
Обувь: чистка и реставрация Обувь: чистка и реставрация от 2 500 ₽
Сумки: чистка и реставрация Сумки: чистка и реставрация от 800 ₽
Шторы и тюль Шторы и тюль от 250 ₽
Домашний текстиль Домашний текстиль от 180 ₽
Аксессуары Аксессуары от 850 ₽
Озонирование Озонирование от 300 ₽
Ателье Ателье от 50 ₽
Все услуги

Акции

Скидка на чистку детской одежды 50%*

* рост до 146 см, возраст до 11 лет.
** скидка не суммируется со скидками по другим акциям и спецпредложениям.

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Как мы работаем

  1. Прием вещей

    Вы сдаете вещи в ближайший пункт приема или заказываете сервис выездного обслуживания на удобный Вам адрес.

  2. Анализ

    На фабрике каждое изделие осматривается технологом. Изучаются состав и структура ткани, типы имеющихся пятен и загрязнений, определяются допустимые способы обработки.

  3. Чистка

    На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.

  4. Финишная обработка

    После чистки изделия проходят тепловую обработку на гладильных столах и пароманекенах для придания им первоначальной формы и безупречного внешнего вида.

  5. Упаковка

    Каждый заказ проходит двойной контроль качества, вся одежда комплектуется фирменными вешалками, а верхняя одежда из кожи и меха дополнительно помещается в специализированные чехлы.

  6. Доставка

    Готовые заказы доставляются в удобный для Вас пункт приема или по указанному Вами адресу.

Оборудование

В работе используется самое современное и технологичное оборудование лучших европейских производителей.

Машины химчистки и аквачистки
Eazy Clean Германия
Firbimatic Экогрин Италия
Girbau Испания
ecology

Экологичная химия

Обработка вещей производится передовыми европейскими препаратами, соответствующими принципам экологической ответственности.

Производители химии
Green Earth Германия
Sensene Германия
Seitz Германия

Отзывы

Добрый день, Красногорск! На Авангардной д.3 открылась химчистка, хочу поделиться своим случаем. Решила почистить старенький пуховик. При получении испугалась, что перепутали заказы. Оказалось, что это мой пуховик. Не ожидала, что он обретет вторую жизнь. Как новенький! Огромное спасибо, обязательно обращусь за помощью снова!

Любовь Андреевна

Отдавал свой «счастливый костюм». Ему уже давно не первый год, но у меня к нему особое отношение. Через пару дней вернулся ко мне как новый. Даже одно «слабое» место подлатали. Что тут ещё скажешь? Европейский уровень сервиса. С доставкой на дом :)

Сергей В.

Собрала я детские вещи в пакет, положила в багажник машины и забыла. Около работы увидела химчистку и вспомнила о пакете. Сразу скажу, что результат меня впечатлил, все вещички чистые и аккуратные, будто новые! А на детские вещи до 36 размера скидка 50%. У нас как раз у старшего рост вещей 134, и как я теперь знаю, это и есть 36 размер.

Наталья Русских

На днях поскользнулась и упала. Сильно перепачкала свое любимое светлое пальто, расстройству не было предела. Когда шла за продуктами, увидела химчистку LAUNDI. Не надеялась, что светлую «сложную» вещь можно восстановить до хорошего состояния. Мне сказали, что будет как новое. Я скептически к этому отнеслась, настроения не было вообще. Получила свой готовый заказ, примерила. Была довольная как слон.

Татьяна И.

Пользовалась услугами химчистки. Цены показались мне слегка завышенными, но результат превзошел ожидания, все сделали профессионально и быстро. Теперь только Лаунди!

Елена

Добрый день! Подруга посоветовала новую химчистку LAUNDI. Комфортная обстановка, персонал квалифицированный и приветливый, вещи чистят быстро и качественно. Я осталась довольна, удачное сочетание цены и качества.

Людмила
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Вопрос-ответ

Как оформить заказ?
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Выберите удобный для Вас пункт приема, адреса указаны на сайте в разделе «Контакты», или воспользуйтесь сервисом выездного обслуживания – мы сами приедем по указанному адресу в удобное для Вас время.
Как оплатить заказ?
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Заказ можно оплатить онлайн при его оформлении на сайте, наличными или банковской картой в пунктах приема, а также курьеру при приеме или выдачи готового заказа.
Сколько стоит доставка?
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Доставка бесплатная при любой сумме заказа.
Какие сроки чистки вещей?
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Сервис LAUNDI гарантирует, что через 2 дня Ваша верхняя, деловая и повседневная одежда будут в идеальном состоянии. Чистка вещей из натурального меха и кожи займет от 5 дней, это связано с особой технологией обработки.
Как происходит чистка?
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На фабрике каждое изделие осматривается технологом. Изучаются состав и структура ткани, типы имеющихся пятен и загрязнений, определяются допустимые способы обработки.

На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.
Что такое финишная обработка?
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После чистки изделия проходят тепловую обработку на гладильных столах и пароманекенах для придания им первоначальной формы и безупречного внешнего вида. Мы используем передовое профессиональное оборудование, результат использования которого радикально отличается результата, которого можно добиться в домашних условиях.

Если изделие требует мелкого ремонта, мы проводим его. Отдельно это не тарифицируется. Сервис LAUNDI подразумевает, что ваши вещи будут не только чистыми, но и иметь идеальный внешний вид.
В чем разница между химчисткой и стиркой?
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Принципиальное отличие химчистки заключается в технологии обработки, которая не предполагает использование воды, то есть химчистка – это сухая чистка. Такой способ обработки имеет ряд преимуществ: ткань при сухой чистке не дает усадку, сохраняется цвет вещей и структура материала. Химчистку можно применять для материалов, несовместимых с влагой, например, для кожи и меха.
Курьер осматривает вещи при их получении?
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Нет, курьер указывает количество изделий в квитанции и пломбирует в мешке. Профессиональный осмотр и оформление производится технологом на нашей фабрике.
Вы располагаете собственной фабрикой?
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Да, LAUNDI располагает собственной фабрикой, которая оснащена новейшим оборудованием от немецких и итальянских производителей. Мы не являемся агрегатором и можем контролировать качество проводимых работ на своей территории.
Мои вещи могут потеряться?
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Нет, LAUNDI гарантирует безошибочную работу с заказами. Мы используем технологии, которые обеспечивают сохранность Ваших вещей: каждая вещь фотографируется, за ней закрепляется индивидуальная маркировка, которая позволяет отслеживать все этапы движения вещей от момента их получения до выдачи клиенту.
Можно ли получить заказ без квитанции?
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Да, можно, но для получения заказа потребуется иметь при себе документ, удостоверяющий Вашу личность.
Существуют ли специальные условия для корпоративного обслуживания?
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Вы можете заключить с нами договор на обслуживание Вашего юридического лица на специальных условиях. Обратитесь по указанным на сайте контактам, чтобы обсудить все детали.
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Адреса точек приема LAUNDI в Москве и области

  • Курьерская доставка по всем р-н Москвы (+15 км)
    БЕСПЛАТНО
    Курьерская доставка по всем р-н Москвы и близлежащего Подмосковья - БЕСПЛАТНО
  • Каширское шоссе, 3, к.2, стр.9
    08:00 - 20:00
    Каширское шоссе, 3, к. 2, стр. 9,
    с пнд. по пятн., с 08:00 до 20:00
  • Щëлково, Институтская ул., 2А
    08:00 - 18:00
    Щёлково, Институтская ул., 2А<br />
    ежедневно с 08:00 до 18:00
  • Флотская ул, д. 7, к.1
    10:00 - 22:00
    Флотская ул, д. 7, к.1<br />
    ТРЦ «Флотилия», 1 этаж<br />
    ежедневно с 10:00 до 22:00
  • Карамышевская набережная,
    09.00 - 21.00
    Карамышевская набережная, 2А
    ежедневно с 09:00 до 21:00
  • Новодмитровская ул., д. 2, к. 5
    09:00 - 21:00
    Новодмитровская ул., д. 2, к.5, ежедневно, с 9:00 до 21:00
  • Маломосковская ул., д. 20 стр. 1
    09.00 - 21.00
    Маломосковская ул., д. 20 стр. 1
    ежедневно с 09:00 до 21:00
  • Красногорск, Авангардная ул., д. 3
    09:00 - 21:00
    Красногорск, Авангардная ул., д. 3, ежедневно, с 9:00 до 21:00
  • Новоясеневский проспект, д. 9
    09:00 - 21:00
    Новоясеневский проспект, д. 9
    ежедневно с 09:00 до 21:00
  • Ленинградское шоссе, д. 360В
    08:00 - 20:00
    Ленинградское шоссе, д. 360В
    ежедневно с 08:00 до 20:00
  • Измайловский бульвар, д. 55
    09:00 - 21:00
    Измайловский бульвар, д. 55
    ежедневно с 09:00 до 21:00
  • Работа курьеров
    10:00 - 20:00
    Работа курьеров ежедневно с 10:00 до 20:00
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