arrow-down Как оформить заказ? Выберите удобный для Вас пункт приема, адреса указаны на сайте в разделе «Контакты», или воспользуйтесь сервисом выездного обслуживания – мы сами приедем по указанному адресу в удобное для Вас время.

arrow-down Как оплатить заказ? Заказ можно оплатить онлайн при его оформлении на сайте, наличными или банковской картой в пунктах приема, а также курьеру при приеме или выдачи готового заказа.

arrow-down Сколько стоит доставка? Доставка бесплатная при любой сумме заказа.

arrow-down Какие сроки чистки вещей? Сервис LAUNDI гарантирует, что через 2 дня Ваша верхняя, деловая и повседневная одежда будут в идеальном состоянии. Чистка вещей из натурального меха и кожи займет от 5 дней, это связано с особой технологией обработки.

arrow-down Как происходит чистка? На фабрике каждое изделие осматривается технологом. Изучаются состав и структура ткани, типы имеющихся пятен и загрязнений, определяются допустимые способы обработки.



На основе проведенного анализа производится чистка изделий по оптимальным технологиям, что позволит не только эффективно справиться с имеющимися загрязнениями, но и гарантирует сохранность Ваших вещей.



arrow-down Что такое финишная обработка? После чистки изделия проходят тепловую обработку на гладильных столах и пароманекенах для придания им первоначальной формы и безупречного внешнего вида. Мы используем передовое профессиональное оборудование, результат использования которого радикально отличается результата, которого можно добиться в домашних условиях.



Если изделие требует мелкого ремонта, мы проводим его. Отдельно это не тарифицируется. Сервис LAUNDI подразумевает, что ваши вещи будут не только чистыми, но и иметь идеальный внешний вид.



arrow-down В чем разница между химчисткой и стиркой? Принципиальное отличие химчистки заключается в технологии обработки, которая не предполагает использование воды, то есть химчистка – это сухая чистка. Такой способ обработки имеет ряд преимуществ: ткань при сухой чистке не дает усадку, сохраняется цвет вещей и структура материала. Химчистку можно применять для материалов, несовместимых с влагой, например, для кожи и меха.

arrow-down Курьер осматривает вещи при их получении? Нет, курьер указывает количество изделий в квитанции и пломбирует в мешке. Профессиональный осмотр и оформление производится технологом на нашей фабрике.

arrow-down Вы располагаете собственной фабрикой? Да, LAUNDI располагает собственной фабрикой, которая оснащена новейшим оборудованием от немецких и итальянских производителей. Мы не являемся агрегатором и можем контролировать качество проводимых работ на своей территории.

arrow-down Мои вещи могут потеряться? Нет, LAUNDI гарантирует безошибочную работу с заказами. Мы используем технологии, которые обеспечивают сохранность Ваших вещей: каждая вещь фотографируется, за ней закрепляется индивидуальная маркировка, которая позволяет отслеживать все этапы движения вещей от момента их получения до выдачи клиенту.

arrow-down Можно ли получить заказ без квитанции? Да, можно, но для получения заказа потребуется иметь при себе документ, удостоверяющий Вашу личность.